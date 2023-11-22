شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح حازم عمر: ندخل الانتخابات الرئاسية بشكل جدى ونعمل بكل إخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى للانتخابات الرئاسية، إن حزب الشعب الجمهورى كان ينتقى كوادره التنظيمية والنيابية ليس فقط لتحقيق الأهداف الحالية وهو التمثيل النيابى فقط ولكن لخدمة الأهداف طويلة المدى وبعيدة المدى، متابعا: "نشتبك مع كل القضايا المصرية لنؤهل أنفسنا لتولى المسئولية فى يوما ما".

وأضاف المرشح الرئاسى حازم عمر، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "كان لدينا أناس متحمسة لقرار الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية والبعض كان متحفظ على هذا القرار لأسباب بعضها متعلق بالموروثات القديمة وبعض الممارسات السابقة وأننا حزب جاد للغاية".

وتابع المرشح الرئاسى حازم عمر: "نحن ندخل الانتخابات الرئاسية بشكل جدى ونعمل بكل إخلاص ومثلما استطعنا أن نحقق أهداف كثيرة فى الماضى واستراتيجيات وضعناها فهذا بداية التغيير نحو الديمقراطية والديمقراطية مسار ولا تختزل فى قرار".