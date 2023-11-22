"الأرصاد" تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 23-11-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها عبر فيسبوك، إنه يسود الخميس طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس الثلاثاء، تشهد وجود شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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