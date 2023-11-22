"الخارجية": مصر لعبت دورًا مهمًا فى الهدنة بين حماس وتل أبيب - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية البريطاني في لندن.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مصر لعبت دورًا مهمًا في الهدنة بين حماس وتل أبيب؛ لتفكيك عناصر الأزمة الطاحنة، وأبرزها الإفراج عن الأسرى لدى حماس والمسجونين لدى السجون الإسرائيلية، مبينًا أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة يمنح الوقت لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمصابين وعلاجهم.

وأوضح أبو زيد، أن الخطوات المقبلة ستكون العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار وحل الأزمة الفلسطينية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك رؤى لمعالجة القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود وأطر مشروعة.

وأكد أبو زيد، أن سامح شكري، وزير الخارجية عقد عدة لقاءات مع وزراء الخارجية الروسي والبريطاني والفرنسي؛ لإيصال رسالة العرب والدول الإسلامية بوقف تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكمل:"هناك قصور واضح من قبل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقل المساعدات لقطاع غزة يحتاج أطر وسبل جديدة دون معوقات وعدم الوقوع في فخ المشاحنات السياسية بين الدول، مطالبا بضرورة التعامل مع الوضع في غزة بشكل إنساني.

وشدد أبو زيد، على أن سامح شكري، وزير الخارجية، أكد أن الكارثة في قطاع غزة كشفت مواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة، خاصة أن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين في القطاع لا يمكن تبريره بأنه للدفاع عن النفس.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى، أن مصر تبحث عن آلية ضمان لدخول المساعدات لقطاع غزة دون تهديد وهذا هو هدف الدول العربية والإسلامية، مذكرًا بموقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر.