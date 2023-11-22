المرض لن يحرمني من التواصل.. أول منشور لهاني الناظر بعد إصابته بسرطان المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن المرض بقسوته وشراسته منعه من الذهاب لعمله وعيادته.

وقال في أول منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء:" الحمد لله ..يمكن المرض بقسوته وشراسته قدر يمنعني من الذهاب لشغلي وقدر يمنعني من الذهاب للعيادة وأبقاني في المستشفى حتى الآن ولفترة قادمة، لكن بإذن الله وقوته ورحمته أتمنى أن لا يحرمني المرض من التواصل معكم واستقبال عدد من أسئلتكم الطبية والإجابة عليها وكتابة العلاج في حدود قدرتي الصحية، وأشكر حضراتكم من كل قلبي علي دعائكم وصلواتكم من أجلي وربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم جميعا".