وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق يكشف سبب لجوء الاحتلال لهدنة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، أن اتفاق الهدنة يريح الشعب الفلسطيني من القتل اليومي وإراقة الدماء.

وأضاف الدكتور نبيل عمرو خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن على أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت أن الحرب مستمرة للتهجير من شمال غزة للجنوب.

وأكد أن الضغوط العالمية على الاحتلال الإسرائيلي متواصلة بعد فضح مجازرهم، مبينا أن الاحتلال كان يعتقد أنه يمكنه تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، لكن تبين فشله العسكري والاستخباراتي، لذلك لجأ إلى الهدنة للإفراج عن الأسرى.

وتوقع وزير الإعلام الفلسطيني الأسبق، تمديد مدة الهدنة أكثر من أربعة أيام المقررة، وأن تكون الهدنة مقدمة لوقف إطلاق نار بشكل كامل، مردفا أن الشعب الفلسطيني سيمكنه ترتيب حياته خلال فترة الهدنة.