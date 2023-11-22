شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: نستعد لعملية إعادة المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الاخبارية: "نستعد لعملية إعادة المحتجزين، ويجب علينا ألا نستهين بأى مرحلة، أمامنا حرب طوية ونحن مصرون على تحقيق أهدافها، وشل قدرات الفصائل الفلسطينية فى غزة، وقواتنا تعمل لتدمير منظومة الأنفاق".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متلزمون بصفقة تبادل المحتجزين فى قطاع غزة، وابلغنا عائلات 392 عائلة من جنود الجيش الذين قتلوا دفاعا عن أمن البلاد".