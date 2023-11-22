شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية فلسطينية: لدينا 6500 مفقود حتى الآن وإسرائيل تزيد من قصفها لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الصحفية الفلسطينية روان الصورانى، إن الظروف على الأرض صعبة، حيث إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد من الضربات الصاروخية قبل الساعات الأخيرة من الهدنة الإنسانية في القطاع.

وأضافت روان الصورانى، في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سى"، المذاع على قناة دي إم سى، أن الضربات الإسرائيلية لم تتوقف على كافة محافظات القطاع، وكان هناك مجموعة من الاستهدافات لمنازل سكنية في عدة مناطق، والضربات في شمال القطاع لم تتوقف حتى الآن.

وتابعت روان الصورانى: "توفى 3 أطفال بعد انقطاع التيار الكهربائى وانقطاع الأكسجين في المستشفيات، ومستشفى كمال عدوان هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته في القطاع، ولدينا 6500 مفقود حتى الآن".