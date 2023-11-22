أخبار مصر

قبل بدء الهدنة.. آخر إحصائية لشهداء ومصابى ومفقودى غزة (إنفوجراف)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الهدنة.. آخر إحصائية لشهداء ومصابى ومفقودى غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء  الحرب الإسرائيلية إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل كما أسفر القصف الإسرائيلى عن  استشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد  طواقم الدفاع المدني

وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 35 ألف إصابة أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء

•           الشهداء

 

 14532 شهيدا

dc9a78d7-6076-4b3a-8d7b-f43513c43842

منهم:

6000  طفل

64  صحفيا

25  من أفراد طواقم الدفاع المدني

 

•           خرج عن الخدمة

26  مستشفى

0bd325fc-f123-4fb0-aec0-1b060b97a286

55  مركزا صحيا

56  سيارة إسعاف

 خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

 

•           الإصابات

35  ألف إصابة

أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء

 

•           المفقودين

7 آلاف مفقود

 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة

 

•           تدمير أكثر من 60% من مبانى القطاع

 

تدمير 102 من المقرات الحكومية

266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة

 

•           المساجد والكنائس

85  مسجدا مدمرة تدميرا كليا

 174 مسجدا مدمرة تدميرا جزئيا

استهداف 3 كنائس

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا