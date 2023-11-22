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المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر يعلن تصدير أول شحنة أمونيا فى العالم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر تستهدف جعل مصر إحدى البلدان الرائدة فى اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم

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الاستراتيجية تستهدف تحقيق خطة طموحة والوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمي للهيدروجين

تم الإعلان عن نجاح شركة "فيرتيجلوب" فى تصدير أول شحنة أمونيا فى العالم تم إنتاجها فى مُنشآت الشركة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

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الشحنة تم تسليمها لشركة توتيكورين للكيماويات والأسمدة المحدوة فى الهند وستستخدم لإنتاج رماد الصودا لصالح شركة هندوستان يونيليفر فى الهند

شركة "فيرتيجلوب" وقعت اتفاقية لإقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة بين "صندوق مصر السيادى" وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة وشركة "أوراسكوم للإنشاء".

مشروع "فيرتيجلوب" سيكون قادرًا على إنتاج 15 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بصفته مادة خامة أولية تُستعمل لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن سنويًا من الأمونيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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