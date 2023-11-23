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تعرف على أبرز مشروعات الصرف الزراعى لوزارة الرى

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القاهرة - سامية سيد - ‎تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى العديد من المشروعات العامة لخدمة المنظومة المائية ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى و البرنامج القومي الثالث للصرف .

 

‎وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

 

‎1- تنفذ هيئة الصرف سنوياً أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى  4444 مصرف بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر .

 

‎2- أهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها .

 

‎3- يتم تنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً ، بالتزامن مع تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية .

 

‎4- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الافتراضى .

 

‎5- إنتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 مليون فدان ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان .

 

‎ 6- تم خلال العام المالى السابق 2023/2022 الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في 89 ألف فدان .

 

‎7- من  المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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