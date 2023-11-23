شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تتضمن :

1- القيام بايقاف النزيف

2- غسيل الجرح بالماء والصابون

3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح

4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.

ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية .

ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.

وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.