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وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تتضمن : 

1- القيام بايقاف النزيف

2- غسيل الجرح بالماء والصابون

3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح 

4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.

ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية .

ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.

وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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