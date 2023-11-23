شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 23/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:56 ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 37: 2 م

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 2:39 م

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:38 م

موعد صلاة العصر 2:32 م

موعد صلاة المغرب 4:53 م

موعد صلاة العشاء 6:13 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

وقت صلاة الظهر 11:30 ص

موعد صلاة العصر 2:29 م

وقت صلاة المغرب 4:50 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 39: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م