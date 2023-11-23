شكرا لقرائتكم خبر عن "السيجارة" إحدى مسببات التغيرات المناخية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكثير من الخبراء اسباب ظاهرة التغيرات المناخية والتى تحولت مع الوقت لأزمة عالمية تعانى منها الدول، وبعيدا عن الأسباب الطبيعية للظاهرة فإنه هناك أسباب قد تبدو بسيطة ناجمه عن البشر منها على سبيل المثال التدخين، حيث ان عادة التدخين من العادات السيئة التى يمارسها البعض، بعيدا عن الصحة الشخصية للفرد، فإن التدخين له تأثيرات سلبية أيضا على البيئة والنظام البيئي الذي نعيش داخله.

وخلال هذا التقرير نرصد تلك الآثار السلبية للتدخين على البيئة والصحة والتنوع البيولوجى للكائنات الحية والأرض حيث يعد التدخين أحد مصادر الملوثات الجوية والمتسببة فى نسبة ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الصغيرة، والتى تؤثر على جودة الهواء ونوعيته وتضر بصحة الإنسان والكائنات الحية.

كما بسبب التدخين وتلوث الهواء نجد ايضا تلوث التربة والمياه، حيث انه عندما يتم التخلص من أعقاب السجائر بإلقائها على الأرض، فباقى المخلفات منها يمكنها ان تلوث الأرض والمياه معا وتلوث التربة يساعد على التغير في توازن النظام البيئي المحيط بنا.

ومن العناصر الملوثة المنبعثة من التدخين، ومنها الغازات السامة والجسيمات الصغيرة، يمكن أن تتسبب في الإضرار بالنباتات، وتؤثر على مراحل نمو النباتات، وعملية تلوين الأوراق، وتؤدي احيانا الى تلف الأنسجة النباتية.

كما أن التدخين يؤثر على الحيوانات المعرضة للدخان، فكما تتأثر صحة الإنسان يتأثر الحيوانات الأليفة التى تعيش معه من الملوثات الجوية، ويتسبب فى مشاكل للجهاز التنفسي للحيوانات، كما انه يساهم فى تغيرات في سلوكها وأنماطها الغذائية والنمط السلوكى لها، والقاء المخلفات الشخصية ومن بينها مخلفات السجائر والاكياس البلاستيك، يمكنها أن تنتهي في البحار والمحيطات، وهو الأمر الذى يؤثر على البيئة البحرية كما انه يهدد الكائنات البحرية.

يؤثر التدخين أيضا على الموارد الطبيعية، حيث تأتي عملية إنتاج وتصنيع التبغ والسجائر ضمن الصناعات التى تستنزف الموارد الطبيعية، مثل الأشجار الخاصة بإنتاج الورق والمياه والأرض الزراعية، و يؤثر ايضا على المناظر الطبيعية والبيئة الحضرية، ويترك اثرا سيئا حيث تسبب تركمات الدخان والتبغ وأعقاب السجائر فى تشويه الشكل العام للحدائق والأماكن البيئية.

ومع كل ما سبق من أضرار من جراء التدخين، فإنه هو أحد المسببات للتغير المناخى، حيث يعد ضمن انبعاث الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والتى تساهم فى زيادة نسبة التلوث مما يؤدي إلى تغير المناخ والاحتباس الحراري.