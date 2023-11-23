تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة‫ لمزارعى الموالح خلال نوفمبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، وهى:

محمد يوسف

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