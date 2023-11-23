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تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة‫ لمزارعى الموالح خلال نوفمبر

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها خلال شهر نوفمبر، وهى:

 

1- الاهتمام بالرى وإطالة الفترة بين الريات بما يتلائم مع الظروف الجوية وطبيعة التربة.

 

2- تسميد الموالح 300 كجم سلفات نشادر او 200 كجم نترات نشادر للفدان +100 كجم سوبرفوسفات كالسيوم+ 100كجم كبريت زراعى.

 

‎3- برنامج الرى

 

- اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 

- عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة 

- عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة 

- عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة 

-عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة 

-عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة 

-عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة 

-عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة

 

4- الاستمرار في مقاومة ذبابة الفاكهة والبدء في مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي باستخدام الزيوت الشتوية وأحد المبيدات الموصي بها. 

5 - إذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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