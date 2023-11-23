شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مستندات لتعديل رخصة محل تجارى أو صناعى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز وأحياء محافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة لأصحاب المحال، خدمة تعديل ترخيص محل صناعي أو تجاري، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:
-صورة مستند إثبات الشخصية (البطاقة الشخصية) والأصل للاطلاع.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للبترول، وزارة الصحة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
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