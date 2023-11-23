شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية ولجان بالمحافظات لرصد المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الخميس المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وحملاتهم الانتخابية، لليوم الخامس عشر على التوالى، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وغيرها من الانشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

سبق وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تكون لجنة بكل محافظة عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عددا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية فحددت الحد الأقصى للانفاق على الدعاية 20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون جنيه المخصصة للإنفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمبانى الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وكذا حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.

وشجعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، المصريين فى فيديوهات على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والنزول أثناء الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجرى فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية. وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.