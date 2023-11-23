أمين "المحامين العرب" يثمن الجهود المصرية القطرية في التوصل لهدنة بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى الجهود المصرية القطرية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة.

وقال بنعيسى - في بيان، له، إن الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وهدنة إنسانية أربعة أيام قابلة للتمديد وتبادل الأسرى والمحتجزين يعد خطوة مهمة لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الغالي".

وحيا صمود الشعب الفلسطيني البطل وثباته على الأرض أمام ألة الحرب الصهيونية وتضحيته في سبيل قضيته ورفضه التام لكافة محاولات التهجير وتصفية قضيته العادلة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى حل نهائي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم، وعاصمتها القدس الشريف.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تأكيده على دعم الاتحاد الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أراضيه المحتلة.