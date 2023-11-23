حدث ليلاً| سر الرسالة المنتشرة في مصر.. وبيان عاجل من الداخلية للمقيمين بصورة غير قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجهيز شاحنة مساعدات إنسانية من تركيا إلى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر ببورسعيد (فيديو وصور)

جهز متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري ببورسعيد، بالتعاون مع أحدى الجمعيات الإنسانية الخيرية في تركيا، شاحنة مساعدات إنسانية، اليوم الثلاثاء، لإرسالها إلى قطاع غزة ضمن المساعدات الإنسانية لأشقائنا في القطاع والتي حددها الهلال الأحمر الفلسطيني.

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بيان عاجل من الداخلية للأجانب المقيمين في مصر بصورة غير قانونية

أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.

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سر الرسالة المنتشرة في مصر.. حقيقة فرض 5 دولارات شهريا على مستخدمي واتساب

انتشرت بين مستخدمي واتساب في مصر، اليوم، رسالة تفيد أن التطبيق سيفرض رسوما على مستخدميه، اعتبارا من السبت المقبل.

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أسرار وأسباب ارتفاع سعر السكر وهل سينخفض مرة أخرى؟

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يعاني من الاكتئاب.. مُسن يلقي بنفسه من الطابق الثامن في الدقهلية

أقدم مُسن بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من الطابق الثامن إلى "بير السلم" بعقار تقطنه شقيقته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة ومعاناته من مرض نفسي.

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"من المسافة صفر".. مشاهد استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

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الحوثيون: استهدفنا إيلات بصواريخ مجنّحة

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، إطلاق صواريخ مجنحة على أهداف للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش "إيلات" جنوبي إسرائيل.

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"الخارجية": مصر لعبت دورًا مهمًا فى الهدنة بين حماس وتل أبيب - فيديو

كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية البريطاني في لندن.

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مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في بني سويف - صور

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا باستاد بني سويف الرياضي، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.

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إعلام عبري: رئيس الموساد تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من قطر

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنيا تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لدى حماس من الوسيط القطري قبل قليل.

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جالانت: ملتزمون بتفكيك حماس كهيئة عسكرية وبإعادة جميع أبنائنا الأسرى

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن نهاية الحرب يجب أن تكون عبر تفكيك حماس وإعادة الأسرى لديها وكل الجهات في إسرائيل تلتزم بذلك.

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