تصل لـ32.. الأرصاد تكشف أكثر الأيام القادمة ارتفاعا بالحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن أعلى درجة حرارة متوقع وصولها خلال الفترة الحالية سيكون يوم السبت القادم، إذ تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية.

أضاف "القياتي" لـ "الخليج 365"، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بالنسبة للفترة الحالية، ويصل إلى 32 فيما يخص محافظات الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال الفترة القادمة تشهد اعتدال في حالات الطقس صباحًا، وبرودة ليلًا.