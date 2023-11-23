شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح هامة من للمزارعين قبل زراعة القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وهناك عدد من النصائح الهامة لمزارعي القمح قبل البدء في الزراعة نوضحها فى التقرير التالى :
1- القمح من المحاصيل التي تتطلب أرض جيدة من حيث عدم وجود مشاكل فى الصرف، إضافة إلى عدم وجود نسبة ملوحة مرتفعة في الأرض.
2- حرث الأرض جيدا وتقليب التربة وإضافة السماد البلدي بمعدل 20 متر مكعب للفدان قبل عملية الحرث.
3- قبل آخر حرثة يتم إضافة السماد السوبر فوسفات بمعدل 100 كيلو جرام للفدان في الأراضي الطينية، وحوالي 200 كيلو جرام للأراضي الجيرية والرملية.
4- استخدام 45 كيلو جرام من التقاوي في حالة الزراعة على مصاطب في الأراضي الطينية، و60 كيلو جرام في الزراعة المسطحة في الأراضي الطينية و70 في الرملية.
5- في حالة الزراعة الحراثي يتم استخدام 70 كيلو جرام وإضافة 10 كيلو جرام أخرى في قمح الديورم.
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