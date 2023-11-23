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حصاد الوزارات.. التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

السكر - صورة أرشيفية القاهرة - سامية سيد - السكر - صورة أرشيفية

كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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