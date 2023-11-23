شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعاقد على شراء 320 ألف طن سكر مستورد والإنتاج المحلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - السكر - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدىالأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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