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جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم اليوم ملتقى توظيفيا

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القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس الموافق 23/11/2023، ملتقى توظيف بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا.

 

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري بالمطعم - منسق علاقات عملاء بالمطعم - عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة) - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) - فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتكييف) - سائقين (درجة أولى وثانية).

 

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط أن يكون سن المتقدم بين 18 و 40 سنة، مع وجود موقف محدد من التجنيد أو إثبات قيد من الجهة التعليمية.

 

وأوضح الجهاز مميزات العمل على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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