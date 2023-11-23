شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم اليوم ملتقى توظيفيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس الموافق 23/11/2023، ملتقى توظيف بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرًا.
وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف وردية - مشرف مطبخ - متدرب إداري بالمطعم - منسق علاقات عملاء بالمطعم - عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة) - موظفين كول سنتر (خريجين أو طلبة) - فنيين صيانة مطاعم (تبريد وتكييف) - سائقين (درجة أولى وثانية).
وأوضح الجهاز مميزات العمل على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - بدل وجبة - حوافز - بدل مواصلات في بعض الفروع).
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