شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم فى الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات. وأيد 92% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إلقاء مخلفات الهدم في الطرقات.



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