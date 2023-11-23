شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
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