النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تشهد الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة على معظم الطرق، أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

يشهد محور 26 يوليو كثافات مرتفعة أعلى منطقة ناهيا بالطريق المتجه إلى ميدان لبنان، لذلك يفضل استخدام محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر أو الطريق السياحي ويعمل بشكل جيد.

وتتوافد الاحجام في منزل محور صفط اللبن المتجه إلى شارع ثروت، لذلك يفضل محور أحمد عرابي الذي يعمل بشكل طبيعي.

وارتفعت نسبة الكثافات المرورية بمطلع كوبري الجمسي القادم من منطقة السندباد وجوزيف تيتو ومتجه إلى الكلية الحربية توجد بعض الكثافات لذا يفضل استخدام نفق عبد الحميد بدوي وشارع جسر السويس الذي يعمل بشكل جيد.

وتوجد بعض الأحجام أعلى كوبرب حدائق القبة القادم من سكة الوايلي والزاوية ومتجه إلى مناطق مدينة نصر وأعلى كوبري حلمية الزيتون القادم من المطرية ومتجه إلى مناطق مصر الجديدة والمحكمة؛ ويُفضل استخدام شارع ترعة الجيل أو كوبري سراي القبة.

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الأحجام المتفرقة عند نفق أحمد بدوي وكوبري مهمشة ومناطق الشرابية لذا يفضل استخدام شارع شبرا.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبري 15 مايو وعباس، واتخاذ كوبري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

وتعمل قطاعات الطرق الدائرية بشكل طبيعي، لكن تتوافد الأحجام أعلى الطريق الزراعي، والخصوص، والسلام، وفي بشتيل، بالإضافة إلى منزل محور 26 يوليو، أمام القادم من أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان، ومن الأفضل استخدام محور روض الفرج، وكوبري تحيا مصر.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.