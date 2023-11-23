انتشال جثة غريق بنهر النيل في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة جثة غريق بمنطقة بولاق أبو العلا.
تلقى مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة غريق بنهر النيل.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومأمور القسم.
نفذت القوات عملية مسح لمجرى نهر النيل وكُللت الجهود بانتشال جثة غريق يدعى "عمرو السيد" فارق الحياة إثر إسفكسيا الغرق.
أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.