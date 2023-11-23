شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 200 جريح محاصرون فى المستشفى الإندونيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

بينما قال مدير عام وزارة الصحة بغزة، بان الاحتلال أنذرنا بإخلاء المستشفى الإندونيسي خلال 4 ساعات، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي متواصل حول المستشفى الإندونيسي من كل الجهات.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، أن 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي.