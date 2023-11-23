شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى يصل إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، أن وزير الخارجية "ديفيد كاميرون" وصل إلى إسرائيل.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المقرر أن يلتقي كاميرون خلال هذه الزيارة بعدد من المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتأتي هذه الزيارة عقب قيام وزير الخارجية البريطاني بالاجتماع مع نظرائه من الدول العربية في لندن أمس الأربعاء لمناقشة الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.