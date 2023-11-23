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زحام مرورى بعد اصطدام سيارة برصيف الطريق الدائرى اتجاه المريوطية

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القاهرة - سامية سيد - اصطدمت سيارة ملاكى برصيف الطريق الدائرى اتجاه منطقة المريوطية، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة، ونتج عنها إصابة السائق ويتم الآن محاولة إعادة الحركة إلى طبيعتها، بعدما تسبب الحادث في زحام مرورى فى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا الي المريوطية واللبينى.

 

 

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال  المرور الى المكان حيث يتم الاستعانة بونش مرورى ليتم رفع حطام الحادث بالكامل.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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