شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على قرض لإنشاء مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (250) مليون يورو، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2021. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 23 مايو 2022.

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