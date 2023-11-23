شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
وصرح الدكتور قنديل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.
وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
جدير بالذكر ان الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهره برقم 15 لسنه 1976.
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