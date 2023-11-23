شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية لطلبة الدمج والعائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، تعليمات للطلاب العائدين من الخارج بشأن استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث طالبت بضرورة إحضار صورة طبق الأصل من خطاب الالحاق الصادر من المديرية وصورة طبق الأصل من آخر شهادة عائد بها الطالب من الخارج وكشف بأسماء العائدين من الخارج.

وأوضحت المديريات التعليمية، إجراءات تقديم استمارة الشهادة الإعدادية بالنسبة لطلاب الدمج، موضحة أنه يتم إحضار 3 صور طبق الأصل من قرار الدمج، ويحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد مع احضار صورة طبق الأصل من قرار الدمج.

وأكدت المديريات أنه فى حالة عدم وجود طلاب دمج يتم كتابة إقرار بعدم وجود طلاب دمج تعليمات خاصة بالإدارة المدرسية لتحرير استمارة امتحانات الإعدادية، ويتم اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة مشرفين مراجعين للأشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها حسب الاسم والرقم القومي بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الالكترونية، يتم كتابة اللجنة المشكلة في كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.