أخبار مصر

سر العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في مصر القديمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة ملقاة بالطريق بمنطقة مصر القديمة.

تلقى مساعد مدير أمن القاهرة لأمن القطاع إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت أحد المارة يدعى وليد محمد ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر محضر وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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