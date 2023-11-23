حادث كوبري عرابي بالمهندسين.. التحفظ على سائق سيارة نقل ولجنة فنية للمعاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في سقوط جزئي لجسم كوبري مشاة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، الخميس.

الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا -وفيات أو مصابين- وانُتدبت لجنة فنية للمعاينة وحصر الإضرار في الوقت الذي يعمل رجال المرور على سحب الكثافات تزامنًا مع الذروة الصباحية.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة العميد أحمد الدسوقي إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزئي لكوبري مشاة بشارع أحمد عرابي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث إثر اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري ما أسفر عن سقوطه جزئيًا وتوقف حركة المرور.