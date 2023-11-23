وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 2232 لسنة 2023، وتضمن نص القرار، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

قـرر: "يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية".