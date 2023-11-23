اليوم آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ينتهى اليوم الخميس، آخر موعد حددته هيئة قضايا الدولة للتسجيل على الموقع الإلكتروني لطلبات تعيين جديدة في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

ويتم سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، نظير مبلغ قدره 1200 جنيه، وذلك خلال الفترة المُحددة.

كما يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة؛ طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.