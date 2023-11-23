ابني مات في إيده.. لماذا قتل قهوجي طفل زوجته بالسلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى قهوجي متهم بقتل طفل زوجته في السلام باعترافاته أمام النيابة العامة.

قال "ماهر. ا" 32 سنة، إنه تزوج من "نادية. س" البالغة من العمر 29 عامًا بعد انفصالها عن أبو طفليها في عام 2020، حيث عاشوا في شقته بالسلام، مضيفًا أنه داوم ضربها وطفليها تحت تأثير إدمانه لمخدر الآيس.

أضاف المتهم أن زوجته غادرت لمنزل أسرتها بعد اعتدائه عليها، وبعد أسبوعين صالحها بعد الاعتذار أمام أسرتها، فعادت إلى شقته، وفور دخولهما الشقة تشاجر معها ثم اعتدى عليها بالضرب المُبرح وحبسها داخل غرفتها، وفي اليوم التالي سمح لها بالخروج.

صباح الخميس قبل الماضي، أرادت الأم اصطحاب طفليها "أحمد" 7 سنوات و"معتز" 4 سنوات إلى المدرسة، فمنعها زوجها "أنا مقولتش الصغير ينزل.. سبيه معايا"، بحسب التحقيقات.

تقول الأم في التحقيقات "قال انزلي ودي أحمد المدرسة وتعالي.. رجعت لقيت ابني مات في إيده".

وألقت الأجهزة الأمنية على الزوج المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس قهوجي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل طفل زوجته بالسلام.