شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب رابعة وخامسة وسادسة ابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" لطلاب مدارس تعليم الجيزة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

ونوضح في السطور التالية جدول امتحانان شهر نوفمبر للعام الدراسي 2023/2024 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) بمحافظة الجيزة:

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يتم إجراء الاختبار في أجزاء المنهج المقرر الذي تم تدريسه خلال شهر نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن الاختبار يوضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ويجرى في جزء من الحصة الدراسية، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، وحسب ظروف كل مدرسة.

جديرٌ بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، قالت إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب.



