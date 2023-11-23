شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بعض مناطق فيصل بمحافظة الجيزة، مساء غد الجمعة، قطع خدمة المياه لمدة 8 ساعات، وذلك بسبب أعمال مشروع محور عمرو بن العاص.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مناطق: "عمرو بن العاص2، صلاح أبو حسين 3، المنشية"، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 24/ 11 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 / 11 / 2023.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى، والمتعارض مع مسار المحور.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.