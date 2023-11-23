شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كبارى المشاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جاءت تصريحات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقده صباح اليوم الخميس موقع حادث سقوط جزء من كوبري مشاة شارع أحمد عرابي، والذي سقط نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.

وكانت كثافات مرورية مرتفعة ظهرت بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، صباح اليوم، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.