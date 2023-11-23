شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان نصف العام لصفوف النقل فى منهج الترم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الطلاب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل المقرر انطلاقه يناير المقبل يكون فى منهج الترم الأول بأكمله، موضحة أن امتحانات الشهور تعقد فى منهج الشهر وفيما درسه الطالب لكن امتحان الفصل الدراسي الأول يتم تقييم الطالب فى جميع أجزاء المقرر الدراسى، ويتم وضع الأسئلة من خلال الإدارات التعليمية والمدارس مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى تحددها الوزارة بحيث تكون الأسئلة مخصصة للفهم وقياس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الترم الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل المراجعة على المناهج الدراسية والتأكد من شرح المقررات الدراسية بالكامل مع التزام اللجان الفنية المختصة بوضع أسئلة الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بالمنهج ومخرجاته أثناء اختيار جزئيات الأسئلة.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس، موضحة أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، موضحة أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.