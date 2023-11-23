شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان نصف العام لصفوف النقل فى منهج الترم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل المراجعة على المناهج الدراسية والتأكد من شرح المقررات الدراسية بالكامل مع التزام اللجان الفنية المختصة بوضع أسئلة الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بالمنهج ومخرجاته أثناء اختيار جزئيات الأسئلة.
كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس، موضحة أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، موضحة أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
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