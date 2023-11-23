شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سيارات إسعاف تدخل غزة عبر رفح لنقل مصابين فلسطينيين للمستشفيات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن دخول 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.

أضاف مراسل القناة، أن شاحنتي وقود عبرتا منفذ رفح، ليصل إجمالي الشحنات التي دخلت القطاع الى نحو 17 شاحنة محملة بمئات آلاف اللترات من السولار.

أشار موفد القناة، إلى توافد مزدوجي الجنسية ووصول 3 حافلات جديدة تقل أكثر من 200 شخص.

كانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قالت إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة فى غزة، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

أضافت مراسلة القناة، أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ.

أوضحت أن الأمر كان مفاجئا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أى جهة على الإفراج عن أى أسير من الممكن أن يتم الإفراج عنه.