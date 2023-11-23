شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الدولة المصرية قدمت 20 ألف طن من المساعدات لغزة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، الإنسانية، إن الدولة المصرية والمجتمع المدني قدم حتى الآن الى قطاع غزة ما يقرب من 20 ألف طن من المساعدات بجانب تقديم مساعدات من العديد من الدول الأخرى.

وأبدت الوزيرة فخرها بموقف القيادة السياسية المصرية من الأزمة، بما يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وبالدعم القوي المقدم من كافة مؤسسات الدولة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومن الشعب المصري.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كان صندوق تحيا مصر قد اطلق قافلة المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة تتضمن الأجهزة الطبية مثل "أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين "وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر ، والمحاليل الوريدية، ومستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجات: الأولي والثانية والثالثة، وبدل طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات؛ لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم ،كما شملت القافلة الإغاثية أيضا 1613 طنا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للتناول بدون طهي مثل: (التونة، واللحوم المعلبة، والمربى، والحلاوة، والأجبان، وعسل النحل، والتمور، والبسكويت، والفول المعلب، والخضار المعلب، والطحينة، والبطاطا الحلوة، ورقائق البطاطس، والشعرية سريعة التحضير، والحلويات المعلبة)، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.