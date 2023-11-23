شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب إفريقيا يشيد بجهود مصر فى التوصل إلى اتفاق الهدنة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بجهود الوساطة التي قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

ورحب رامافوزا - وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الجنوب إفريقية - بالاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، فضلا عن تقديم مساعدات الإغاثة إلى غزة.. قائلا: "بوصفها عضوا في المجتمع الدولي الذي يدعم السلام والعدالة وسيادة القانون الدولي في جميع أنحاء العالم، ترحب جنوب إفريقيا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه".. مضيفا: "آملا أن يؤدي تحقيق هذه الهدنة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق نهاية تامة للصراع الحالي".

وأشار رامافوزا إلى أن هذه الهدنة - التي تعني للأسف احتمال استئناف الصراع في مرحلة ما - يجب أن تكون مصحوبة بجهود دؤوبة لضمان حل سياسي دائم للتحدي المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط، موضحا أن فلسطين وإسرائيل ودول المنطقة يجب أن تعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني وسلامه وتنميته المستدامة كجزء من حل الدولتين الذي تمت الموافقة عليه من أطراف متعددة.