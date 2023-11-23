شكرا لقرائتكم خبر عن فرض كردون أمنى بمحيط سقوط كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، كردونًا أمنيًا بموقع سقوط جزء من كوبرى مشاة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع الكوبري، والذي سقط جزء منه صباح اليوم عقب اصطدام سيارة نقل به.

ودفعت الأجهزة المعنية بونش ومعدات لرفع الكوبرى، فيما يجرى رجال المرور محاولاتهم، لإيجاد طرق بديلة للطريق لحين رفع حطام الحادث.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، انتقل رجال المرور إلى المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق، ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.