شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي، بنطاق حي العجوزة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبري وسقوطه من على الاعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات.

وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدوا فوراً بالمكان وقامت بإجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.