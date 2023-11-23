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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدوا فوراً بالمكان وقامت بإجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأضاف محافظ الجيزة بأنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكوبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بالإضافة إلي توفير سيارات الإسعاف والأطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين.
كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.
محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى
محافظ الجيزة فى موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى (3)
محافظ الجيزة يشاهد موقع سقوط جزء من كوبرى مشاة أحمد عرابى (4)
محافظ الجيزة
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