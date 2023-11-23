شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين فى الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الاتحاد العام للمصريين في الخارج من مقر المركز الرئيس بالقاهرة، لدشين غرقة عمليات، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج ، حيث يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء مجلس الإدارة و مجلسي النواب والشيوخ

وأكد الاتحاد ، أنه يحرص على متابعة العملية الانتخابية من خلال أعضاءه وفروعه المنتشرة في أنحاء العالم وقد عقد الاتحاد العام للمصريين عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي للترتيب حول حشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما عقد اجتماعات أخرى مع فروعه في كافة انحاء العالم للوصول إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة .

و استعدت مجموعات من المصريين في كل انحاء العالم للعملية الانتخابية بكافة أوجه الدعاية والدعم والإمكانات اللازمه وسيكون أول يوم لموعد الانتخابات عطله رسمية لكافة العاملين في الخارج في المنطقة العربية وثاني يوم يعتبر اجازة عند البعض الآخر ،واليوم الثالث أيضاً اجازة في المنطقة الأوربية وامريكا .

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن العرس الديموقراطي لا بد وأن يكتمل يفوز الرئيس السيسي واكتمال الحياة الديمقراطية والانجازات والمشروعات الكبرى لاسيما وأن التحديات التي تشهدها المنطقة تحديات جسيمة تحتاج إلى قائد لديه الخبره المناسبة في قيادة الدوله المصرية المحورية الرائده بين اشقائها العرب والكتلة الأفريقية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم 3،2،1 ديسمبر 2023 أيام الجمعه والسبت والأحد وأن الوطن في حاجه لأبنائه في الخارج للنزول والمشاركة بقوة فى هذا العرس الديمقراطى .