شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث التعاون فى معالجة المياه وحصاد الأمطار مع نظيره الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور جاسم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر ، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الامطار والحماية من أخطار السيول ، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الإستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.

كما تمت مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية ، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية ، و وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.

توجه سويلم بالدعوة لدولة الكويت للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى إجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع 10 ديسمبر بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.