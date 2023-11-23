شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية:1231 مشروعا ضمن حياة كريمة فى أسوان بتكلفة 26.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وفى بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 والتى تبلغ اعتماداتها المالية حوالى 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث أشار محافظ أسوان إلى سعى المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض المحافظة، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، ونجحت المحافظة فى تنمية مواردها ليساهم كل ذلك فى تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابى.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها على أرض الواقع.

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على متابعة جهود محافظة أسوان فى تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتى أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع فى أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتى تشهد إقبالاً من المواطنين فى مختلف المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودى الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة ، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى يتم اتخاذها فى الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما محافظ أسوان على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

واستعرض اللقاء جهود المحافظة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضى الدولة، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها أو البناء المخالف أو التعديات على الأراضى الزراعية، وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار أشرف عطية، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، لافتً إلى أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى وحتى 21 نوفمبر الجارى فى إزالة 201 حالة بناء مخالف على مساحة حوالى 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 16 فدان، مؤكدًا على توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لمشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تتابع تنفيذها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر على مستوى الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.

ومن جانبه أشار محافظ أسوان إلى أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والإستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعمير، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء على الذبح خارج المجازر.

وتطرق اللقاء متابعة وزير التنمية المحلية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة " والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة وتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالى من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التى تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع «ممشى مصر» والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتى تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم فى إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للإستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، وجارى العمل على تنفيذ باقى أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه أعطى توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى وخاصة فى المستويين الثانى والثالث، حيث يضم المستوى الثانى 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقا للكود المصرى، فيما سيضم المستوى الثالث المشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.