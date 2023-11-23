شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تقوم إدارت الحجر البيطرى بالتعرف على الموقف الصحى للثروة الحيوانية فى دول العالم المختلفة بصفة منتظمة وذلك من خلال نشرات مكتب الأوبئة العالمى، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

‎ويطبق العاملون فى المحاجر البيطرية اللوائح والشروط التى وضعها المكتب العالمى لأوبئة الحيوان فى باريس بخصوص استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وهذه الشروط هى:

‎1- أن تكون الحيوانات المصدره سليمة صحيًا ومعمليا ولا تظهر عليها أى أعراض لمرض الحمى القلاعية.

‎2- أن تكون الحيوانات موجودة فى البلد المصدر لمدة 6 أشهر على الأقل أو أن تكون مولودة فى البلد المصدر " أى ‎لا تكون مستوردة بواسطة البلد المصدر ويعاد تصديرها ".

‎3- أن تكون الحيوانات خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل ‎التصدير لم تظهر عليها أى أعراض لمرض الحمى القلاعية فى البلد المصدر

‎4- أن يوضح ما اذا كانت هذه الحيوانات قد سبق تحصينها بواسطة الحمى القلاعية فى البلد المصدر أولا.

‎5- قد يطلب البلد المصدر من البلد المستورد أن يطعم الحيوانات المصدرة حتى ضد عترات الفيروس الموجودة فى البلد المستور.

‎6- بالنسبة للسائل المنوي و البويضات الملقحة يجب أن يتم جمعها من حيوانات سليمة وغير مصابة بمرض الحمى القلاعية.

‎7- بالنسبة للمنتجات الحيوانية التى تستعمل فى النواحى العلاجية أو المستعملة كغذاء للحيوان وكذلك للأغراض الصناعية مثل الحوافر أو القرون أو العظام ويجب أن يكون مصدرها حيوانات خالية من المرض وتتم معالجتها بالطرق المناسبة .

‎8- بالنسبة للأعلاف الخضراء والدريس والتبن يجب أن تكون من مناطق خالية من المرض.

‎9- يجب فى جميع الحالات السابقة أن تكون الحيوانات المستوردة مصحوبة بشهادة معتمدة من السلطات البيطرية فى البلد المصدر تثبت صحة البيانات السابقة ومسئولية حكومة البلد المصدر نحوها حتى يتم التأكد أنها خالية من مرض الحمى القلاعية.